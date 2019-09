18 september: In Eindhoven voelde Gomert eindelijk de vrijheid

BEVRIJDING 75 JAAREINDHOVEN - Bevrijd zijn is soms wat anders dan je bevrijd voelen. Dat blijkt wel uit een bijzondere brief die een Fransman in 2004 stuurde aan het Eindhovense Rode Kruis.

Vandaag viert Eindhoven 75 jaar vrijheid met onder meer vanaf 18.45 uur het fakkeldefilé op het Stadhuisplein. Het station was versierd met vlaggen en wimpels en de meisjes van de ontvangst spraken de Franse taal die ze zo gemist hadden. Het was het warme welkom in Eindhoven waardoor Jacques Gomert zich op 28 juli 1945 voor het eerst echt bevrijd voelde. Dat schreef de Fransman zestig jaar later in een bedankbrief aan het Eindhovense Rode Kruis. 'Het gaf ons de moed weer in het leven te geloven. Nummer 63.936 uit krijgsgevangenenkamp IIB te Hammerstein was weer een gewone Fransman geworden. Ik zal het nooit vergeten.'

De brief kwam in handen van Margarete van Dissel, destijds voorzitter van de Eindhovense afdeling van het Rode Kruis. Gomert vertelt in de brief over de terugreis naar Frankrijk. Hoe de Franse soldaten na de bevrijding in gebombardeerde Duitse steden naar eten moesten zoeken in verlaten boerderijen. Hoe ze in veewagons vervoerd werden naar Noord-Polen en later naar Rusland. Uiteindelijk ging de reis naar Frankrijk en werd een tussenstop gemaakt in Eindhoven dat toen al tien maanden bevrijd was.

Echte koffie

En waar dus slingers hingen, muziek gedraaid werd en een buffet met eten klaarstond. Met echte koffie. Maar het was volgens Gomert vooral de persoonlijke benadering die hem zestig jaar later nog steeds helder voor de geest staat. 'Iedereen werd persoonlijk aangesproken en van een anonieme groep werden we opeens weer gewone mensen.'

Het bijzondere aan de brief was dat de moeder van Van Dissel, Henriëtte Anna (Jetty) van Riemsdijk - Philips, in 1945 werkzaam was voor het Eindhovense Rode Kruis. ,,Toen we de brief in 2004 kregen was mijn moeder 97 jaar. Dankzij haar ijzeren geheugen wist ze zeker dat ze er destijds bij was toen de trein arriveerde."