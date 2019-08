189 Nederlanders dagen vast in Montenegro door vliegtuigstoring, vlucht naar Eindhoven vertraagd

TIVAT - 189 Nederlanders zitten al sinds dinsdagochtend vast in het Montegrijnse Tivat omdat hun vlucht naar Eindhoven is vertraagd. Een technische storing in het vliegtuig is de boosdoener. Reisorganisatie TUI heeft geprobeerd de storing te verhelpen, maar dat is tot dusver niet gelukt. De gedupeerden klagen over het hotel waarin zij zijn ondergebracht door TUI.

Vanuit het Macedonische Ohrid vertrok dinsdagochtend een vliegtuig richting Eindhoven. De vlucht maakte een tussenlanding in het Montegrijnse Tivat, Daar bleek dat het vliegtuig niet verder kon door een technische storing. 189 Passagiers moesten vervolgens onderdak krijgen. Zij werden ondergebracht in hotel Grand in Cetinje, ruim een uur rijden van Tivat.

‘Erbarmelijk hotel’

Het hotel bleek echter niet naar de zin te zijn van de passagiers. Zij klaagden over erbarmelijke omstandigheden en gaven aan niet nog een keer te willen slapen in het hotel. TUI zegt alles in het werk te hebben gesteld om onderdak te bieden. ,,Door het zomerhoogseizoen is er echter een zeer beperkte beschikbaarheid van hotelkamers. Vanwege deze drukte was het hotel Grand in Cetinje de enige optie waar we de hele groep op zo’n korte termijn konden onderbrengen", laat een woordvoerder weten.

Gigantische teleurstelling

Vandaag hadden de passagiers nieuwe hoop op een vertrek naar Nederland. TUI liet een nieuw onderdeel vanuit Nederland invliegen om de storing te verhelpen. Daarop volgde een gigantische teleurstelling: het probleem was nog steeds niet verholpen. Daarom zouden de passagiers nóg een keer moeten overnachten in het hotel in Tivat. ,,Helaas bleek het niet mogelijk om alternatieven te vinden op een acceptabele afstand van de luchthaven voor de gehele groep", stelt TUI. ,,Wij hebben onze reizigers de mogelijkheid geboden om op kosten van TUI zelf een ander hotel te regelen. Een deel van de passagiers heeft hiervan gebruik gemaakt, het andere deel heeft ervoor gekozen de nacht in hotel Grand door te brengen.”

