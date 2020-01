19 studio's voor starters in Michaëlkerk in Eindhoven

Het gaat om appartementen van 40 tot 69 vierkante meter met twee kleine slaapkamers, geschikt voor tweepersoonshuishoudens. De huurprijs van de meeste woningen zal in het middensegment uitkomen, tussen de 720 en 1000 euro, aldus Bas Heijman en Joep Suurland van ontwikkelaar Landman Vastgoed uit Eindhoven. Ze ontwikkelen de voormalige kerk onder de naam Clothilde, genoemd naar de echtgenote van Clovis.

Het duo is al enkele jaren met de oude kerk bezig. ,,In het begin was het plan om het gebouwtje dat in slechte staat verkeerde, te slopen en er nieuwe woningen te bouwen. Maar de gemeente wees er op dat hier sprake is van een cultuurhistorisch waardevol gebouw, ook al is het geen monument", vertelt Heijman. ,,Dus hebben we bekeken of het mogelijk is het pand te laten staan en er studio's in te maken", vult Suurland aan.

Gekozen voor kleinere studio's

In overleg met de gemeente is er afgelopen jaren veel gepraat over het soort woningen. Eindhoven wilde aanvankelijk wat grotere appartementen, maar juist onder invloed van de tekorten aan studentenhuisvesting en starterswoningen is nu toch voor kleinere studio's in twee bouwlagen gekozen. Het pand krijgt goede isolatie en wellicht zonnepanelen op het dak. Er komen acht parkeerplaatsen op eigen terrein en een fietsenstalling binnen én buiten.