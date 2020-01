1959: Demonstreren bij de Christelijke ULO in Eindhoven

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl of via d.hoekstra@ed.nl

De verhuizing van de christelijke ULO-school in Eindhoven in oktober 1959. ‘Weg met de misère’, staat er op een protestbord maar waar protesteerden de leerlingen tegen? Wie zat er op school en heeft nog anekdotes, we horen het graag. Meer foto's staan op www.rhc-eindhoven.nl en onder dit artikel.

Volledig scherm Nieuwe uniformen voor de politie © Frans van Mierlo

Pisa

Keurig in het pak gestoken liepen deze agenten in de jaren vijftig door de straten van Eindhoven. Geen standaard pakken maar op maat gesneden bij kleermaker Leo Pisa, destijds gevestigd aan het Hertog Hendrik van Brabantplein.

De aanleiding voor de foto is ook oud-politieagent Peter van de Wal niet helemaal duidelijk. ,,De riem waaraan ze trekken is de riem die agenten droegen om hun regenjas. Misschien was dit een test om te kijken hoe sterk deze was.”

Zelf kreeg Van de Wal in 1965 eerst een gebruikt pak maar toen hij op 18-jarige leeftijd officieel in dienst kwam bij de politie mocht ook Van de Wal voor een maatpak naar Pisa. ,,Het zat als gegoten en ik liep er trots mee over straat. Je had altijd het gevoel dat iedereen je aankeek.” Op de foto herkent Van de Wal zijn oud-collega's Henk Kersten en Joop Voogt. ,,Bij laatstgenoemde staat er op de mouw een stuurwieltje en die zat dus bij de verkeerspolitie.”

Peperduur

Ook Flip Raap begon in de jaren zestig bij de Eindhovense politie en kan zich de bezoekjes aan Pisa nog goed herinneren. ,,Een echte ouderwetse kleermaker met de centimeter om de nek en spelden in de mond. De pakken waren peperduur en iedere keer als je promotie maakte moest je terug zodat ze er een extra streep of andere decoratie op konden naaien. Het grootste deel van mijn loopbaan liep ik overigens in burger. In de binnenstad waar ik aan de Rode Jeugd mijn handen vol had.”

Het bedrijf Pisa bestaat nog steeds en is tegenwoordig gevestigd aan de Kanaaldijk in Eindhoven. Het werd in de jaren twintig van de vorige eeuw opgericht door George Pisa die in 1926 als eerste order vijftig pakken voor de Eindhovense politie mocht maken. Toen zoon Leo Pisa de zaak overnam ging het hard en volgden orders voor het leger, de marine, Transavia en de marechaussee. Maar ook bijzondere klanten zoals leden van het hof in Monaco en het vorstendom Luxemburg kochten pakken bij Pisa.

Willem-Alexander

Echt beroemd werd Pisa met de pakken die hij voor koning Willem-Alexander mocht maken. Zowel tijdens zijn trouwdag als tijdens de troonswisseling was de koning gestoken in een Eindhovens pak, afgespeld door Leo. De vermaarde kleermaker overleed in 2016 op 87-jarige leeftijd.

Volledig scherm Verhuizing Christelijke ULO in Eindhoven in 1959 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Verhuizing Christelijke ULO in Eindhoven in 1959 © Frans van Mierlo