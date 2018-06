2.200 werknemers metaalsector staken in Stadswandelpark Eindhoven

UPDATEEINDHOVEN - Zo'n 2.200 werknemers van metaalbedrijven ASML, VDL en DAF uit Zuid-Nederland hebben woensdag hun werk voor 24 uur neergelegd. Ze verzamelen zich in het Stadswandelpark Eindhoven om een nieuwe cao met een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar af te dwingen.

Naast een loonsverhoging willen de werknemers ook meer zeggenschap en meer werkzekerheid. De cao geldt voor circa 150.000 werknemers.

Het Eindhovense stadspark was voor de gelegenheid omgetoverd tot een klein dorp met toiletten, koffiekraampjes en vooral voldoende eetkraampjes. De ballen gehakt en broodjes kroket vonden gretig aftrek zodat er met een volle maag geluisterd kon worden naar de toespraken van verschillende bestuurders van de vakbonden zoals FNV en De Unie.

Onvrede

Onvrede is er vooral over de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld voor opleidingen of om minder te gaan werken. Ook flexwerkers verdienen volgens hen een betere omgang. Zoals mensen via uitzendbureau’s soms jarenlang aan een touwtje worden gehouden is volgens de vakbonden ongehoord.

Een dag of wat minder werken, Ben Bollen (64) van VDL heeft er wel oren naar. ,,Ik merk dat het me steeds zwaarder valt om ’s morgens naar mijn werk te gaan. De puf is er een beetje uit na al die jaren.” Hij is niet de enige vertelt bestuurder Ron Smeets van CNV-vakmensen. ,,Veel mensen in deze sector doen lichamelijk zwaar werk. Vroeger had je de VUT of het prepensioen maar nu is er niets meer. Je kunt je afvragen of dit werk wel tot je 67e is vol te houden.”

De opkomst is met dik 2000 stakers boven verwachting in Eindhoven en dat zegt volgens FNV-bestuurder Peter Reniers veel over de ontevredenheid die er is. ,,Je legt niet zomaar het werk neer. De werkgevers stellen dat ze het heel jammer vinden maar dat zijn natuurlijk krokodillentranen. Aan de onderhandelingstafel hebben ze kansen genoeg gehad om met een oplossing te komen. Staken is een middel en geen doel op zich maar als we er na vandaag niet uitkomen beraden we ons op nieuwe acties.”

'Heel jammer'

Werkgeversorganisatie FME vindt de staking 'heel jammer'. ,,Onderhandelingen moeten wat ons betreft aan de onderhandelingstafel worden gevoerd'', stelt een woordvoerster. Ook zijn de stakingen volgens haar slecht voor het imago van de sector.

De stakingen vinden plaats bij bedrijven uit de metalektro-sector in het hele land. Naast ASML, een aantal dochterbedrijven van VDL, waaronder VDL Nedcar in Born, en Fokker, wordt ook bij onder meer Scania in Zwolle en Meppel, Wärtsilä in Zwolle, Damen Shipyards en Heerema Zwijndrecht gestaakt.