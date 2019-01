2 - 5 centimeter sneeuw verwacht: NS past vrijdagochtend de dienstregeling rond Eindhoven en Den Bosch aan

‘Thuiswed­strijd’ Diving Cup goed begonnen voor Faatz

18:01 De Diving Cup is goed begonnen voor Eindhovenaar Pascal Faatz en Inge Jansen. In 2018 eindigden de twee, als synchroonduo, op de vierde plek van de Europese Kampioenschappen schoonspringen in Edinburgh. Ook donderdag in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion vierden ze succes.