2,5 jaar cel voor Belg (31) die dodelijk ongeluk veroorzaakte in Eindhoven tijdens politieachtervolging

Achtervolging

De rechtbank vindt dat er sprake was van roekeloos rijgedrag. De verdachte geeft zelf aan de politie niet gezien te hebben en dat hij dacht op de snelweg te rijden. De rechtbank vindt dat niet geloofwaardig. Voor de rechtbank staat vast dat de man bewust aan de politie probeerde te ontkomen. Wellicht omdat hij cannabis had gerookt of omdat hij nog een vonnis in België open had staan. De man zou 80 kilometer per uur hebben gereden waar hij 30 mocht. Omdat dit ook nog onder invloed van cannabis gebeurde, binnen de bebouwde kom, 's nachts en zonder rijbewijs was de rit ‘gedoemd te eindigen in een ongeval’, aldus de rechtbank.