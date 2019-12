2 miljoen van rijk voor energieadviezen aan inwoners Eindhoven

Dat heeft de gemeente Eindhoven bekend gemaakt. De stad krijgt de bijdrage uit de eenmalige Regeling Reductie Energieverbruik, een pot van 87 miljoen die ingesteld is vanwege de Urgenda-rechtszaak in 2017. Daarbij werd vastgesteld dat Den Haag meer moet doen aan de milieudoelstellingen, een uitspraak van de rechter die nu door de Hoge Raad is bevestigd. Elke gemeente kon daarvoor een aanvraag indienen, maar wel voor minimaal 1000 betrokken woningen. Eindhoven krijgt dus 2 miljoen euro voor 2020. ,,Een heel mooi bedrag dat helemaal ten goede komt aan onze inwoners”, aldus wethouder Rik Thijs. ,,Hiermee kunnen we weer een stap maken in de energietransitie in onze stad.”