2 miljoen voor tijdelijke rioolbuizen op Stratumse Heide in Eindhoven

EINDHOVEN - Een tijdelijk rioolbuis van 2 kilometer lang, dwars over de Stratumse Heide, kost waterschap De Dommel 2 miljoen euro. Maandag 25 maart start de aanleg. Die moet de bestaande betonnen buizen in de bodem langs de A67 vervangen omdat die in slechte staat zijn.

Meteen een nieuwe leiding aanleggen is volgens het waterschap lastig. De A67 wordt daar ter plaatse over enkele jaren verbreed. Het definitieve tracé is nog niet bekend; nu een permanente oplossing aanleggen zou dus kunnen betekenen dat die riolering nog een keer verlegd zou moeten worden. Twee jaar wachten op de definitieve rioolpijpen is niet verantwoord, aldus waterschap De Dommel, omdat de staat van de betonnen buizen op drie meter in de grond, slecht is.

13.000 kuub per uur

Het gaat om de centrale afvalwaterleiding voor de gemeenten Waalre, Veldhoven, Eersel, Valkenswaard en Bergeijk. Via verkeersplein Leenderheide stroomt dat water - zo'n 13.000 kuub per uur op regenachtige dagen - door het te vervangen riool naar de Rielsedijk in Eindhoven. De buizen zijn in 1974 gelegd en dus bijna 45 jaar oud. Het water komt uiteindelijk in de rioolwaterzuivering in Eindhoven-Noord terecht. 'Het risico dat een deel van het riool instort, en daarmee het afvalwater wegstroomt, willen we beperken tot nul. Daarom leggen we de komende weken een dubbele noodrioolleiding, boven de grond, aan', aldus het persbericht van het waterschap.

Quote Het tracé is gekozen in samenwer­king met terreinbe­heer­der Brabants Landschap. Daarbij zijn de meest kwetsbare stukken natuur ontzien. Bovendien overleggen we nog over natuurcom­pen­sa­tie Woordvoerster, Waterschap De Dommel

Het gaat om twee buizen met een doorsnee van 80 centimeter. Die lopen van de A67 dwars door bos en hei van de Stratumse Heide, deels langs de afrastering voor grazers die hier is opgetrokken, naar een punt ter hoogte van de modelvliegclub nabij kampeerboerderij 't Uilennest aan de weg Gijzenrooi. Op het hele tracé van twee kilometer lengte wordt een strook van acht tot tien meter vrijgemaakt van bomen en struiken. De kapvergunning daarvoor is al verleend. De route is gekozen in samenwerking met terreinbeheerder Brabants Landschap, laat De Dommel weten. ,,Daarbij zijn de meest kwetsbare stukken natuur ontzien. Bovendien overleggen we nog over natuurcompensatie", aldus een woordvoerster.

Niet klauteren

Waar de tijdelijke riolering belangrijke wandel- of fietspaden kruist worden de leidingen bovenover geleid. ,,Dus wandelaars en fietsers kunnen gewoon door en hoeven niet te klauteren", aldus de zegsvrouw. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de toegang tot de brug voor langzaam verkeer met de naam Leenderheide over de A67 en bij het fietspad tussen Gijzenrooi en Geldrop. Bij enkele kleinere paden komt een voorziening waardoor passanten over de noodleiding heen kunnen.

Het tracé van de huidige ondergrondse riolering loopt langs de A67 tot een stuk voorbij de brug Leenderheide en dan met een haakse bocht richting modelvliegterrein en verder naar het noorden.