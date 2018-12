2018: Het labyrint van de leugen in Parktheater Eindhoven

Greg Nottrot laat zichzelf spelen door Martijn Nieuwerf, en speelt zelf alle overige rollen, en uiteindelijk ook weer zichzelf: het begin van het labyrint. De zoektocht naar de meest treffende foto om 2018 te karakteriseren lijkt een gebaand pad om als in een oudejaarsconference dat jaar nog eens gezellig met zijn allen door te nemen. Te makkelijk voor Nottrot, want we zitten hier niet een cabaret benadrukt hij. Toch glijdt de voorstelling die kant op, als het onderwerp zich steeds verder vernauwt tot de persoon Greg Nottrot in zijn odyssee naar het zomerpaleis van de Russische president.

We verlaten het wereldtoneel en het jaar van handeling, om ons te concentreren op het geestelijk welzijn van de theatermaker in het grote boze Rusland. En we keren zelfs helemaal terug naar het hier en nu voor een rondje gewetensvragen: liegt u veel? Zaallicht aan en we keuvelen gezellig over wat nu nog wel of niet geloven. Op een bijna achteloze manier ploft de hele wereldproblematiek in de vorm van 'fake or no fake' neer in de Philipszaal. Met een gemanipuleerd beeld is de chaos compleet. Aanschouwelijk onderwijs, dat schuurt en irriteert doordat het ons wel erg nadrukkelijk stuurt. De flair van het begin maakt plaats voor de nuchtere realiteit; wat die dan ook mag zijn.