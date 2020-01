21-jarige Paco Geutjes uit Spijk overlijdt aan gevolgen crash in Arnhem

High Tech Campus in Eindhoven opent drie restau­rants onder één dak

11:10 EINDHOVEN - Op The Strip van de High Tech Campus in Eindhoven hebben drie nieuwe restaurants de deur geopend. Opvallend detail: ze zitten in hetzelfde pand en lopen letterlijk naadloos in elkaar over. Met een bevolking van inmiddels 12.000 mensen wil de campus beter inspelen op hun behoeftes en de nieuwste trends op het gebied van eten en drinken.