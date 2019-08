24-jarige man loopt met wapen op straat in Eindhoven, is aangehouden

Pegida nu wel naar Stadhuis­plein in Eindhoven

14:37 EINDHOVEN - Pegida gaat zondagmiddag van een tot drie uur demonstreren in Eindhoven. Niet bij de Al Fourqaan-moskee, maar op het Eindhovense Stadhuisplein. ,,We komen voortaan elke zondagmiddag naar Eindhoven", zegt Pegida-voorman Edwin Wagensveld. ,,Net zo lang totdat we wel bij moskee terecht kunnen.”