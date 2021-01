24-urige livestream over Eindhovense nachtleven vanuit Lab-1

EINDHOVEN - Vanuit Lab-1 aan de Keizersgracht wordt vanaf donderdagavond 24 uur lang een livestream uitgezonden ter ere van het Eindhovense nachtleven onder de naam Save The Night.

De nacht is momenteel nog weinig levendig, en dat mag wel weer even een kleine impuls krijgen, vonden vijf studenten van de Minor opleiding Dance Industry in Tilburg. ,,Soms wordt vergeten hoe belangrijk het nachtleven is voor een hele grote groep mensen” vertelt Demi Kok (21), één van de initiatiefnemers.

Daarom fungeert Lab-1, al een tijdje nog de enige nachtclub van Eindhoven, nu als online podium voor verschillende mensen die actief zijn in het Eindhovense nachtleven. Niet alleen dj’s en artiesten, maar ook beleidsmakers uit de stad komen aan bod. Zo worden er videocolumns uitgezonden door onder andere GroenLinks raadslid Eva de Bruijn en wethouder Monique List-de Roos. Nachtburgemeesters Siem Nozza (Eindhoven) en Merlijn Poolman (Groningen) gaan tijdens de stream met verschillende gasten in gesprek.

,,De nachtclubs en de daarbij behorende culturen zijn nog harder geraakt dan de reguliere horeca. Een terrasje pakken of uiteten ging van de zomer nog, maar op een dansvloer anderhalve meter uit elkaar staan is natuurlijk niet te doen” licht Kok toe.

Subculturen

Naast muziek en gesprek gaat er ook een Eindhovense docu in premiere van het platform DayDayGay. “Er zijn subculturen die alleen 's nachts echt zichzelf kunnen zijn” aldus Kok. “Zoals de gay-, lesbi- en transgenderkringen. Dat past er dus heel goed bij.” De film gaat over het platform zelf, maar ook inhoudelijk over de gay cultuur van de stad. De docu moest wel een beetje gecensureerd worden voor de streamingdienst, want hij is volgens de organisatie vrij expliciet.

Het exacte draaiboek van de 24 uur wordt nog bekend gemaakt maar in grove lijnen kan men 's nachts vooral muziek verwachten en vinden vanaf kantooruren op vrijdagochtend de debatten en gesprekken plaats.

Save The Night, dat kosteloos vanaf 18:00 te volgen is via de streamingdienst Twitch.tv, heeft eerder al in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam een soortgelijk programma gedraaid.

De stream is op Twitch.tv te vinden onder de naam ‘Save The Night: Eindhoven’ of via deze Facebook-link.