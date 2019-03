25 uur in de rij voor een jaar lang gratis ijs van Baskin Robbins in Eindhoven

De eerste vijftig klanten van de nieuwe Baskin-Robbins in winkelcentrum Piazza in Eindhoven kregen donderdagochtend een waardebon voor een jaar lang gratis ijs. Cas Schings (19) uit Eindhoven en zijn vriendin Kim Brewel (19) uit Nuenen vonden het reden genoeg om al op woensdagochtend voor de deur te gaan liggen . Donderdagochtend bleken bezoekers net voor elf uur echter ook nog ruim op tijd te zijn om bij de eerste vijftig klanten te horen.

,,Tja, dat konden we vooraf natuurlijk niet weten”, vertelt Schings die net als zijn vriendin de hele nacht niet geslapen heeft. ,,Maar we hebben het heel gezellig gehad hoor”, vult Brewel aan. ,,We hebben veel spelletjes gespeeld en leuke mensen ontmoet. Gelukkig ben ik vandaag verder vrij. Eerst ijs eten en dan naar bed.”