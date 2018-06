250 automobilisten met gerust hart op reis na vakantiekeuring in Eindhoven

Nog even de olie controleren. Dan blijkt de Citroën C1 van Leen en Claudia Doorduin uit Eindhoven juist te véél olie in het carter te hebben. Dus kruipt wegenwachtmonteur Ramon Pietersen onder de auto om het teveel af te tappen. ,,Het was moeilijk te zien op de peilstok, omdat de olie zo schoon is", zegt hij, liggend op zijn rug.

Pietersen is een van de wegenwachters die als vrijwilliger op zijn vrije dag vanuit Amersfoort naar het parkeerterrein van Microlab aan de Kastanjelaan in Eindhoven is gereden. Daar houdt de ANWB voor zijn leden een vakantiekeuring voor auto's.

Vol

Na 250 aanmeldingen vooraf zat de planning vol. Goed gespreid over de dag schuift er af en toe een auto aan in de rij. Niemand hoeft lang te wachten. Om half twaalf heeft Pietersen nog niet veel bijzondere mankementen gezien. ,,We hebben één accu moeten vervangen. Die had het hier ter plekke begeven. Accu's slijten harder door de hitte. Meestal merk je dat pas in de winter. Eigenlijk had deze mevrouw geluk, dat het nu en hier gebeurde."

Verderop staan wegenwachters Maarten Tiemessen en Jaswand Lal, net als Pietersen in een blauw ANWB-shirt. Ze sommen de doorgaans meest voorkomende mankementen op: accu's, bandenspanning en storingslampjes. Met de toenemende elektronica in de auto's verschijnt er steeds vaker een waarschuwing op het dashboard. Soms is het vals alarm, maar de Wegenwacht kijkt het toch maar even na.

Vrijwilligers

Naast de monteurs in dienst van de ANWB lopen er ook mensen in gele shirts. 'Leden helpen leden', staat er op de rug van Ad Verhoeven uit Oss. Hij is al 25 jaar actief als vrijwilliger voor de bond. ,,Ik vind het nu eenmaal fijn om anderen te helpen", zegt de voormalige storingsmonteur.

De zeventien jaar oude BMW 320 van Angela Janssen uit Eindhoven moet haar over drie weken naar Frankrijk brengen. ,,Het oliepeil", antwoordt ze op de vraag naar de bevindingen van de controle. Verder niets. De auto is dan ook steeds goed onderhouden, weet ze.