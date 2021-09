250x een mening over eten: recensent Carla Kentgens over haar kookpassie en culinair Brabant

Het werd haar niet altijd in dank afgenomen als ze kritiek had. Boze mails en zelfs bedreigingen kreeg ze. ,,Zo erg dat de hoofdredacteur vroeg of ik me nog wel veilig voelde in mijn eigen huis", vertelt ze. ,,Dan regelde hij direct een hotel voor me. Zo ver is het niet gekomen, maar zoiets is echt niet leuk. Van die zolderkamerterroristen die het niet met je eens zijn.”