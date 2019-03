3,5 jaar cel en tbs voor steekpartij om geleende fiets in centrum Eindhoven: ‘Grote impact op slachtoffer’

'Vuurwapen­ge­vaar­lij­ke' Joao Da S. (46) internatio­naal gezocht voor ontvoeren zoontje (8) in Eindhoven

12:40 EINDHOVEN - De man die vorig jaar zijn 8-jarig zoontje had ontvoerd in Eindhoven, is deze week op de internationale opsporingslijst geplaatst. Het gaat om de 46-jarige Joao Da S. Bij de ontvoering was ook de neef van de vader betrokken, meldt de politie woensdag. Het ontvoerde jongetje werd onlangs teruggevonden in Barcelona. Toevalligerwijs gaat het om een hele andere zaak dan de ontvoering die eerder vandaag in Eindhoven plaatsvond.