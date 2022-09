30 jaar Muziekgebouw: ‘Zelfs Bob Dylan loopt weg met de akoestiek hier’

Nieuw hoofdklas­se-for­mat zorgt voor gemengde gevoelens: ‘Niet één club is hier blij mee’

Het nieuwe hockeyseizoen start dit weekend met een aantal aanpassingen op het hoogste niveau. Een wedstrijd in de hoofdklasse duurt voortaan vier keer 15 minuten zuivere speeltijd en de finale van de play-offs gaat nog maar over één duel, in Amsterdam. Met dat laatste heeft de KNHB kwaad bloed gezet bij de clubs.

