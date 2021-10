30 miljoen streams, maar haar fans kent Gaidaa uit Eindhoven nog steeds niet

‘Hey dude, where is this place?! Kan het niet vinden!’, appt Gaidaa. Even later schuift de zangeres goedgemutst en een beetje bezweet aan bij het Coffeelab boven het station in Eindhoven. ,,So sorry”, hijgt ze, ,,ik ben gewoon wat chaotisch, heb altijd problemen om ergens te komen.” Ja, zelfs in haar eigen woonplaats. ,,Ik woon hier al mijn hele leven, maar deze plek is me nooit opgevallen.”