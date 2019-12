300 parkeerplaatsen in Genneper Parken maken plaats voor 8000 m2 groen in Eindhoven

EINDHOVEN - In totaal 8000 vierkante meter groen komt er bij in Genneper Parken, rond de Tongelreep, bij de sportaccommodaties van Oranje-Rood en FC Eindhoven. Dat gaat ten koste van bijna 300 parkeerplaatsen; alternatief daarvoor is de nieuwe Park & Ride die gebouwd wordt aan de Aalsterweg.

Eindhoven ruimt daarvoor Wim van Tuijllaan op tussen de ijsbaan en FC Eindhoven-terreinen - en de helft van de grote parkeerplaats bij hockeyclub Oranje-Rood. Zo wil de gemeente Eindhoven de afspraak gestand doen om meer groen toe te voegen aan Genneper Parken, maar tegelijk ook parkeerplaatsen overhouden bij hockeyclub.

Omdat niet de hele asfaltvlakte P4 aan de Charles Roelslaan bij Oranje-Rood vergroent, hebben de gemeente en Trefpunt Groen Eindhoven nog enkele alternatieve maatregelen afgesproken. Zo verdwijnt ook een stuk van het grote parkeerterrein P1 aan de Antoon Coolenlaan. Net als een strook verharding bij de gemeentewerf aan de Charles Roelslaan.

Volledig scherm Het beekdal van de Tongelreep in Genneper Parken in Eindhoven wacht ook een herinrichting. © Michel Theeuwen

Het plan om P4 bij Oranje-Rood op te doeken is al tien jaar oud. Het werd vorig jaar weer actueel toen de gemeente op het hoofdveld van voetbalclub RPC aan de Aalsterweg een Park & Ride wilde aanleggen. Dat werk begint overigens in het nieuwe jaar, als RPC is verhuisd naar sportpark De Heihoef aan de Roostenlaan. In september 2020 moet de P&R in gebruik zijn en kan de vergroening bij de hockeyclub beginnen. De rest volgt later, aldus de gemeente.

Volledig scherm De Genneper Parken krijgt er 8000 vierkante meter groen bij. © Jurriaan Balke

Ook de natuurcompensatie kwam nu weer aan bod; de P&R met 600 parkeerplaatsen is immers ook het alternatief voor bezoekers van de hockeyclub die willen parkeren. P4 zou dan overbodig zijn. Maar de gemeenteraad had daar toch wel vragen over. Op drukke weekenddagen zou er al snel te weinig plek zijn voor bezoekers van de binnenstad die hun auto willen achterlaten in de P&R. En dus ging wethouder Monique List op zoek naar een alternatief voor (een deel van) de grote parkeerplaats bij de hockeyclub.

Volledig scherm Genneper Parken. Rechtsvoor Hotel Eindhoven met daarachter de velden van RPC, waar de parkeergarage moet komen. Linksmidden op de foto het parkeerterrein P4. © Ronald Otter

Dat is gevonden in overleg met Trefpunt Groen Eindhoven, het samenwerkingsverband van groene belangenorganisaties. Bij P4 verdwijnen aan de kant van de Tongelreep 3500 vierkante meters asfalt, goed voor 197 parkeerplaatsen. Er blijven nog 193 plekken en een ‘kiss & ride’ -vak over. Bij de Wim van Tuijllaan verdwijnt 2000 vierkante meter asfalt en stenen, met 83 parkeerplaatsen. Op de grote parkeerplaats aan de Antoon Coolenlaan wordt de asfaltweg aan de kant van de Tongelreep en 8 parkeerplaatsen ‘onthard’, samen goed voor 2000 vierkante meter. En bij de gemeentewerf wordt nog eens 500 vierkante meter verharding groen. In totaal wordt 8000 vierkante meter groen toegevoegd, 1000 meer dan ooit gepland.

Volledig scherm De ijsbaan in Eindhoven en linksonder de velden van FC Eindhoven. Daartussen ligt de Wim van Tuijllaan die groen moet worden. © Ronald Otter

Bovendien is het groen dát er bij komt van meer kwaliteit voor het gebied, erkent ook Joop van Hout van Trefpunt Groen Eindhoven (TGE). Het gaat immers om allemaal stukken dicht bij de Tongelreep, het hart van de natuur in Genneper Parken. Voor TGE is het bovendien een belangrijke overeenkomst, zegt Van Hout. ,,We hebben tien jaar geleden een keiharde afspraak gemaakt over P4. Dat scheelde de gemeente 34 bezwaarschriften tegen de bouw van Fontys Hogescholen in Genneper Parken. Maar vervolgens hield de gemeente zich niet aan de deal. Nu heeft wethouder Monique List weer ons vertrouwen teruggewonnen en zijn we dik tevreden over de inhoud. Wel wordt nog zwart op wit gezet dat alles voor eind 2020 klaar moet zijn.”

Achteringang FC Eindhoven

Door het verdwijnen van de parkeerplaatsen aan de Wim van Tuijllaan - een doodlopend weggetje naar de zij-ingang van het FC Eindhoven-complex - zou er vooral op drukke voetbaldagen een parkeerprobleem kunnen ontstaan. Volgens bestuurslid Tom Kuipers is daar met de gemeente over afgesproken dat bezoekers van complex De Weide Blick ook gebruik kunnen maken van de parkeerplaats bij Oranje-Rood. ,,Maar dan moet er wel wat gedaan worden zodat de ouders en kinderen veilig onze achteringang daar kunnen gebruiken.” De gemeente wijst ook op P1 aan de Antoon Coolenlaan als alternatief, te bereiken via een beter pad langs de Tongelreep. ,,Maar dat hebben we niet afgesproken”, aldus Kuipers.