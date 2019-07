300 tijdelijke studentenwoningen op Slachthuisterrein in Eindhoven

Dat hebben wethouder Yasin Torunoglu van Eindhoven en directeur Ingrid de Boer van Woonbedrijf/Vestide woensdag bekendgemaakt. ,,Natuurlijk weten wij ook dat de schooljaren eind augustus beginnen. Maar we zijn al trots dat we op zeer korte termijn deze woningen konden realiseren. Met de onderwijsinstellingen is afgesproken dat ze de tijdelijke huisvesting regelen. Dat zal vooral moeten komen uit een flexibele opstelling van studenten. Denk aan logeren bij studiegenoten”, aldus De Boer tijdens een persgesprek op het terras van de Zwarte Doos op de TU Campus.



Dit is volgens de bestuurders meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Vestide verhuurt nu ongeveer 3000 kamers en studio’s. Maar ze realiseren zich ook dat ze hiermee niet de complete woningnood onder studenten hebben opgelost. Begin dit jaar constateerde de stuurgroep studentenhuisvesting dat er 1200 kamers extra nodig zijn.,,Maar we zijn er trots op dat we dit op zo'n korte termijn hebben kunnen regelen. Ook voor Nederlandse studenten. Als er plaatsen over blijven, zijn zij ook welkom. Maar als de buitenlandse studenten ook gehuisvest hadden moeten worden in de reguliere kamers, was er ook verdringing opgetreden. Dit haalt de druk van de ketel op de woningmarkt", aldus Torunoglu.