32 vierkante meter ‘Eindhoven’ in Mexico: Brainport zoekt Mexicaanse slimmeriken

Een lieflijk ogend elfje in een minuscuul rokje, een slungelige gast met een eenhoornmasker en een groepje dat in elkaar geknutselde nep-vuurwapens bij zich draagt. Het zijn kleurrijke types die in de vele honderden meters lange rij staan voor het beurscomplex in de Mexicaanse stad Guadalajara. De 30.000 jonge Mexicanen komen voor Talent Land, een walhalla voor nerds. Binnen wachten de nieuwste computergames, gadgets, een lange lijst met sprekers en vele duizenden eenpersoonstentjes. Want deze beurs duurt vijf dagen en 24 uur per dag en dus blijven de meesten overnachten. Dit is het festival onder de techbeurzen.