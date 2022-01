38 supporters aangehouden bij wedstrijd PSV-Ajax na ‘kat-en-muisspel’ met politie

Al ruim voor aanvang van de wedstrijd, die door de coronamaatregelen zonder publiek wordt gespeeld, was er rondom het stadion veel politie op de been. Mensen die toch in de buurt van het stadion wilden komen, werden gevorderd weg te gaan. De groep jongeren werd vlak voor de wedstrijd aangehouden bij de Anton Philipslaan, vlakbij het stadion. Dat gebeurde op grond van verstoring van de openbare orde, vertelt een ter plaatse aanwezige ME-commandant.