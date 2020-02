4.200 ouderen en zieken in Eindhoven krijgen beetje schoonmaakhulp terug

EHV XXL: ‘Hart gaat sneller slaan van hoogbouw in Eindhoven’

8:00 EINDHOVEN - EHV XXL wil graag een genuanceerd geluid laten horen vóór meer hoogbouw in de stad. ,,Maar we zeggen niet ‘plemp de stad maar vol met torens van 160 meter’. We willen graag de dialoog aangaan over het inpassen van meer hoogbouw in Eindhoven.”