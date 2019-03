40 VIP's knokken op r&b-feest, Klokgebouw baalt: 'Ze laten graag zien dat ze VIP zijn’

VIDEOEINDHOVEN - Het Klokgebouw in Eindhoven baalt ontzettend van de massale vechtpartij die zaterdagnacht in eigen huis uitbrak. Jan Buys, manager van de evenementenlocatie, spreekt van een zeldzaam incident. ,,Een vechtpartij van deze aard heb ik de afgelopen tien jaar niet meegemaakt”, vertelt Buys tegen het Eindhovens Dagblad .

Aan het eind van het R&B-feestje FIXtival in Eindhoven sloeg de vlam in de pan en gingen tientallen bezoekers op en rond het VIP-podium met elkaar op de vuist. Op beelden is te zien hoe de raddraaiers elkaar met stoelen en tafels bekogelen.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt de zaal, met daarin drieduizend jongeren, meteen ontruimd. Meer dan dertig beveiligers van securitybedrijf Profi-Sec zorgen ervoor dat dit veilig verloopt.

‘Trots op status’

Jan Buys, als programmamanager onder meer verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de evenementen in het Klokgebouw, kijkt terug op een bewogen avond. Hij heeft geen goed woord over voor het gedrag van de raddraaiers.

,,Ze hebben het voor zichzelf én voor de rest van de bezoekers verknald”, zegt hij. Rapper Frenna, de afsluitende act van de avond, is niet meer in actie gekomen. ,,Zonde voor de mensen die een ticket voor hem hadden gekocht.”

Hoe het zo uit de hand kon lopen? ,,Dat is een goede vraag. Van het ene op het andere moment kregen twee groepen ruzie met elkaar. Dat liep al snel uit de hand”, vertelt Buys. Volgens hem gaat het om zo’n veertig jongeren die een ticket voor de VIP-ruimte hadden gekocht. ,,Dit zijn meestal jongeren die trots zijn op hun status en graag willen laten zien dat ze VIP zijn”, weet Buys.

VIP

De aparte ruimte voor VIP’s (Very Important Person) is bij het Klokgebouw vaker punt van discussie geweest. ,,We hebben de area al eens verplaatst van de eerste verdieping naar de begane grond. Dat kwam omdat er op een gegeven moment een tweekampengevoel tussen de bezoekers ontstond. Door dat podium te verlagen, werd het gedrag van de VIP's al wat minder dominant. Nu is het dan alsnog misgegaan, vervelend.”

R&B-evenementen hebben een ietwat bedenkelijke reputatie opgebouwd. Zo kwam bijvoorbeeld Club FIX in Tilburg de afgelopen tijd meermalen negatief in het nieuws door geweldsincidenten, waarbij ook de eigen beveiligingsmensen betrokken waren. De club werd in februari voor de tweede keer op last van de burgemeester gesloten.

Toch is het volgens Buys, vergunninghouder van het FIXtival, te gemakkelijk om nu stante pede een verbod op R&B-evenementen in het Klokgebouw af te kondigen. ,,Dat is erg kort door de bocht. Wel moeten we gaan kijken naar wat we hier van kunnen leren.” Buys overweegt bijvoorbeeld om het VIP-podium nu helemaal te schrappen: een ‘apenrots’, zoals Buys omschrijft, ‘waar een bepaald slag volk zich etaleert’.

Problematiek

Maar, zo benadrukt Buys, blijft ieder type evenement zijn eigen problematiek houden. ,,Bij techno is het drugs, bij urban is het agressie. Er lopen hier zaterdag 2940 mensen rond die een hartstikke leuke avond hebben en zich voorbeeldig gedragen. Maar helaas zijn er ook zestig gasten met een kort lontje die het voor de rest verzieken.”

De manager vindt het daarom te makkelijk om zomaar de stekker uit het feest te trekken. ,,Het is een optie, maar moeten we dat wel willen? ,,In de tien jaar dat ik programmamanager ben bij het Klokgebouw heb ik alles al voorbij zien komen: een drugsdode, een arbo-ongeval en nu dus een grote vechtpartij. Het is heel vervelend, maar dit is inherent aan de business. Moet je de jeugd dit feestje, dat maar twee keer in het jaar gehouden wordt, ontnemen omdat een paar gasten zich niet kunnen gedragen?”

Impact

De massale vechtpartij heeft veel impact gehad op de medewerkers van het Klokgebouw, zegt Buys. Desondanks kijkt de manager met een tevreden gevoel terug op de afhandeling van het incident. ,,De beveiligers hebben het perfect gedaan”, zegt hij. ,,Als veertig mensen met elkaar op de vuist gaan, haal je die niet zomaar uit elkaar. Daarom hebben we de politie om assistentie gevraagd. Dat was voor het eerst in de tien jaar dat ik hier zit.”

Tijdens het tumult is een 24-jarige vrouw uit Dongen wel gewond geraakt. ,,Dat is natuurlijk heel triest”, zegt Buys. ,,Maar gelukkig zijn er verder geen gewonden bij de EHBO beland.” Wat de schade betreft valt het ook allemaal mee. ,,Er zijn wat dingen verplaatst, maar het is absoluut niet zo dat er een ravage is ontstaan. Ik hoop dat die gasten bij zichzelf te rade gaan en dat ze zoiets nooit meer zullen doen.”

