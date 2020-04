400 laptops ASML voor beeldbellen in regio Eindhoven

De 400 apparaten zijn belangeloos beschikbaar gesteld aan Vitalis en Archipel door ASML. Maandagmiddag hebben vertegenwoordigers van beide instellingen de apparaten opgehaald op het kantoor van Brainport Development in Eindhoven.

Brainport heeft bemiddeld tussen het high-techbedrijf in Veldhoven en de beide regionale zorginstellingen. Kort na het uitbreken van de coronacrisis en de eerste, beperkte lockdown in Noord-Brabant, is er al een vraag- en aanbodloket geopend op de burelen van Brainport.