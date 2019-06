42 tijdelijke Cubestee-woningen Eindhoven: 'Gebouwd in één dag, na een procedure van drie jaar’

Dat zeiden de betrokkenen woensdag bij de officiële oplevering van de Cubestee-flexwoningen die al bijna allemaal verhuurd en bewoond zijn. Ook de bewoners zijn er blij mee. ‘Een schitterend project. Wij zijn allemaal blij dat we hier kunnen wonen’, zei een van hen. En: ,,Ik ben blij dat dit project mij snel een oplossing voor mijn woningprobleem bood. Ik ben erg enthousiast over het concept dat nog duurzaam is ook. Het idee dat we dit in Nederland kunnen neerzetten bevalt me erg goed", aldus Edwin. Cubestee is een samentrekking van kubus (de vorm van de woningdelen) en bedstee. Het ontwerp van het blok is van Heiko Meijer.