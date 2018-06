Stroomstoring omgeving Eindhoven voorbij, oorzaak onduidelijk

Een woordvoerder van Tennet laat weten dat de oorzaak van de stroomstoring nog onduidelijk is. De beheerder van het stroomnetwerk heeft eerst gezorgd dat alle getroffen huishoudens weer stroom hadden. Het onderzoek naar de oorzaak begint meteen nadat het probleem is opgelost. Dit onderzoek kan enkele dagen duren. Daarbij moet eerst bekeken worden waar de storing precies ontstaan is en daarna kan pas gezocht worden naar de oorzaak daarvan.

Een deel van de getroffen klanten had al snel weer stroom. Aanvankelijk hadden ongeveer 65.000 klanten geen elektriciteit, een kwartier later hadden 22.000 mensen daarvan alweer stroom.

Door de storing zijn in Eindhoven meerdere personen vast komen te zitten in liften. In Valkenswaard werd theater de Hofnar ontruimd. Daar was op dat moment een show bezig. Door de storing was het ook in het verkeer lastig. Veel stoplichten deden het niet.