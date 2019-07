450 huur- en koopwoningen aan Humperdincklaan in Eindhoven

EINDHOVEN - 450 huur- en koopwoningen, een parallelweg langs de Karel de Grotelaan, een ongeveer 60 meter hoge toren op het Karel de Groteplein en parkachtig groen aan de Humperdincklaan. Dat is in het kort het plan van woningcorporatie Woonbedrijf voor het gebied van de oude Internationale School en het (gesloopte) Grafisch Lyceum.

Aan de Karel de Grotelaan komen hoogbouwblokken van vier tot zeven bouwlagen, aan de Humperdincklaan eerst het groen, daarna eengezinswoningen. Woonbedrijf wil niet alleen sociale woningbouw, maar ook middeldure huurwoningen en koopwoningen van verschillende grootte bouwen. Daarvoor moet de corporatie een partner zoeken, zelf mag ze dat niet. Dat wordt volgens gebiedsontwikkelaar Stefan Schuwer waarschijnlijk een commerciële partij of een corporatie die via een aparte juridische organisatie wel vrijesectorwoningen mogen bouwen. Als de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan niet te veel vertraging oploopt, zou Woonbedrijf begin 2022 met de bouw kunnen beginnen.

Woonbedrijf zag eerder af van een plan voor huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalige, inmiddels gesloopte, Grafisch Lyceum. Daartegen kwam verzet uit de buurt, die ook naar de Raad van State stapte. Later werd de Internationale School en het plein bij de Karel de Grote-rotonde bij de plannen betrokken, ook op verzoek van gemeente en buurt. De omwonenden klagen al langer over onder meer parkeer- en verkeersoverlast van de klanten van winkels, horeca en coffeeshop daar.

Parkeerdekken

Woonbedrijf heeft ontwerpbureau Van Berlo ingeschakeld om de buurt Blaarthem, in de wijk Gestel, ondernemingen en andere betrokkenen te horen over het gebied tussen de Karel de Grotelaan en de Humperdincklaan. Dat heeft tot uitgangspunten én vier modellen voor het gebied geleid. Na een laatste inspraakronde is daar een vijfde concept van gemaakt. Daarover moet de corporatie eerst zelf intern een besluit nemen, dan volgt de presentatie van de plannen aan de buurt. Ook met de gemeente Eindhoven moet overeenstemming bereikt worden.

In het concept komen de parkeerplaatsen voor de te bouwen woningen halfverdiept onder parkeerdekken tussen de woonblokken te liggen, in deels gesloten hofjes. Daarbovenop kan dan een gemeenschappelijke tuin aangelegd worden. Waar de bezoekers van de huizen en van de bedrijven aan het plein straks hun auto kwijt moeten, is nog 'onderwerp van studie', aldus Schuwer. De buurt vond dat juist één van de problemen die moeten worden aangepakt omdat bewoners veel overlast van de bezoekers ondervinden.

Park

Hoe het groen aan de Humperdincklaan er precies uit moet komen te zien, is ook nog onderwerp van overleg met de buurt. Woonbedrijf denkt aan een soort park met bomen, groen en gras, maar ook aan speelgelegenheden en wellicht sportveldjes zoals voor basketbal of voetbal. ,,Het moet in ieder geval heel open en toegankelijk zijn om een functie als ontmoetingsplaats te hebben'', aldus Schuwer. Achter de hoogbouw aan het Karel de Groteplein komt een soort buurtplein, met bijvoorbeeld een horeca- en ontmoetingsruimte voor de buurt. Woonbedrijf wil daarmee ook benadrukken dat de nieuwbouw er is voor Blaarthem en voor Gestel.

De komende maanden werkt Woonbedrijf ook nog aan een tijdelijke bestemming voor het gebied en de gebouwen. Dat gebeurt in samenwerking met leegstandsbeheerder GAPPH. Onder meer wordt gedacht aan een ontmoetingsruimte voor de buurt. Het zou volgens Schuwer mooi zijn als de tijdelijke functie later zou kunnen terugkeren in de nieuwbouwplannen.

Parallelweg