4500 sociale huurwoningen nodig in vier jaar in Eindhoven

,,Die aantallen hebben we bij lange na niet op de plank liggen. We moeten samen gaan kijken waar de mogelijkheden zijn”, zei directeur Ingrid de Boer van de grootste woningbouwcorporatie Woonbedrijf gisteren bij de presentatie van de prestatieafspraken tussen de sociale verhuurders, huurdersverenigingen en de gemeente Eindhoven. Dat kan door samen te werken, bijvoorbeeld door het uitruilen van woningbouwlocaties, denken Woonbedrijf, Wooninc., ‘Thuis en Sint Trudo. Van de gemeente Eindhoven verwachten ze dat die zich blijft inzetten om 20 procent van de commerciële bouwprojecten te gebruiken voor sociale woningbouw. Bovendien beginnen de corporaties en wethouder Yasin Torunoglu aan een echte lobby naar bestuurlijk en politiek Den Haag, zo kondigden ze aan bij de presentatie van de afspraken.

Volledig scherm Op de plaats van de gesloopte woningen aan de Neushoornstaart in Eindhoven komt dit jaar nieuwbouw. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Want het rijk belemmert met zijn hoge verhuurdersheffing en andere belastingen ook de investeringen in nieuwbouw. In Den Haag leeft echter het idee dat de corporaties geld genoeg hebben, hoe moet dat dan? Maar volgens De Boer is dat ‘kortetermijnpolitiek’: ,,de minister moet verder kijken dan de drie jaar dat zij er zit, dan zie je dat we alle rode cijfers naderen". Bovendien is de regelgeving de corporaties niet welgezind. ,,We bekijken nu of we we een terrein kunnen ruilen omdat de ene corporatie daar nog niet kan gaan bouwen, maar een ander wel. Dan betalen we overdrachtsbelasting. Dat geld kunnen we niet in woningen steken", aldus De Boer. De gemeente heeft overigens nauwelijks nog grond in bezit waar de sociale huurwoningen gebouwd zouden kunnen worden.

Volledig scherm Flexwoningen in het voormalige kantoor van Woonbedrijf aan de Willemstraat in Eindhoven. © fotopersburo Bert Jansen

Ook het aantal flexwoningen - de afgelopen vier jaar realiseerden de corporaties er al 800 - zal nog verder groeien, omdat de huidige woningzoekenden nu eenmaal niets hebben aan de plannen voor over vier jaar. Bestaande gebouwen transformeren, tijdelijke woningen bouwen, de corporaties onderzoeken het en de plannen komen er aan, benadrukte directeur Angela Pijnenburg van Wooninc. Ook willen de corporaties bekijken hoe de doorstroming van senioren versneld kan worden. ,,Dat moet door verleiden. Een huurverhoging voor scheefwonen is een straf terwijl we geen alternatief te bieden hebben, dat kan niet. We gaan plannen maken voor geschikte nieuwbouw en dan wooncoaches inzetten om senioren te overtuigen", aldus Pijnenburg.

Middenhuur

De corporaties Sint Trudo en Wooninc. krijgen ook een rol bij de bouw van zogenaamde middenhuur woningen tussen de 710 en 850 euro per maand. Dat soort commerciële huurwoningen mogen sociale verhuurders niet meer bouwen, maar deze twee hebben een aparte organisatie daarvoor opgezet. De financiering gaat dan ook volledig buiten de sociale sector om. Directeur Theo van Kroonenburg van Trudo denkt dat dat via nieuwbouwprojecten kan, maar ook door van andere corporaties het duurdere bezit over te nemen. Zo heeft ‘Thuis 110 woningen aangeboden aan de twee collega's. Die zouden anders verkocht worden aan marktpartijen en daardoor waarschijnlijk voor veel meer huur per maand op de markt komen.

Volledig scherm Een impressie van de nieuwe woontoren Haasje Over die deels over en deels naast skate- en BMX-hal Area51 wordt gebouwd door corporatie Sint Trudo op Strijp-S in Eindhoven. © VMX Architects/Sint Trudo

Betaalbare woningen blijven een belangrijk doel, zegt ook wethouder Torunoglu, ,,want de stad groeit spectaculair maar moet wel voor iedereen betaalbaar blijven. De corporaties sluiten aan bij het Huurakkoord van de Woonbond en landelijke vereniging Aedes van de corporaties. In juli gaan daardoor de sociale huren in Eindhoven maximaal 0,5 of 1 procent boven de inflatie omhoog. Trudo houdt het bij het inflatiepercentage.

Duurzaamheid