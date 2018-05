47.000 euro aan belastingschuld geïnd bij controle in Eindhoven, pakketbezorger moet voertuig inleveren

UPDATE Aanrijding met een persoon op station Eindhoven: man zwaarge­wond - minder treinen van en naar Eindhoven

20:00 EINDHOVEN - Op het Centraal Station in Eindhoven is dinsdagavond tijdens de spits een man voor de trein terechtgekomen. Volgens de politie gaat het om een poging tot zelfdoding. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.