47 nieuwe appartementen tegenover PSV-stadion in Eindhoven

PSV speelt in zestiende finale van Europa League tegen Olympiakos

14 december PSV is tijdens de loting voor de zestiende finales van de Europa League gekoppeld aan het Griekse Olympiakos, de nummer een van de competitie in dat land. De Eindhovense ploeg speelt op donderdag 18 februari eerst een uitwedstrijd tegen de formatie waaraan Armindo Bruma is verhuurd. Een week later is de return in het Philips Stadion.