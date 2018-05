4TU investeert 22 miljoen in gezamenlijk onderzoek

Expo Eindhoven­se tieners Maassen in New York

6:00 EINDHOVEN - Ze zijn 13, 13 en 16 jaar jong en vrijdag opent hun overzichtstentoonstelling. In New York, tijdens de designweek die ook vrijdag begint. Een expositie, die ook nog eens warm wordt aanbevolen door The New York Times. En o, ja; vader, de Eindhovense ontwerper Lucas Maassen, mocht ook mee.