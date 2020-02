50 jaar Sesamstraat in Parktheater is feestje voor alle leeftijden

Ook Sophie (Janouk Kelderman), de enige acteur die niet in een pak zit, ervaarde tijdens eerdere opvoeringen dat de familiemusical Sesamstraat live! ook echt aanslaat bij het hele gezin. Als verschillende bekende bewoners langskomen op haar rommelzolder, merkt ze dat bij de opkomst van Pino of Elmo de ouders soms nog harder gillen en klappen dan de kinderen in de zaal.

,,Het is toch jeugdsentiment voor velen, inclusief mezelf”, verklaarde ze dit enthousiasme aan de website nieuws.nl. Ook zondagmiddag klinken tijdens de vele liedjes de volwassen stemmen net zo luid als de kinderkeeltjes. Hetzelfde tafereel tijdens de telspelletjes en als Elmo in de rol van quizmaster vraagt welke verschillende vormen Sophie, Tommie en Pino vasthouden.

Bijles op tv

Bijles vermomd als tv-show. Zo begon Sesamstraat 50 jaar geleden op de Amerikaanse buis, met als doel kinderen in achterstandswijken op speelse wijze te helpen bij hun leerachterstand. Nog altijd is er dit opvoedkundig element, al wist het televisieprogramma door te dringen tot alle huiskamers. In 140 landen maken ze hun eigen versie, al wordt nauwlettend in de gaten gehouden of het plaatje klopt. Voor Kelderman haar opwachting maakte, volgde eerst groen licht vanuit de VS.

‘Ze steken er iets van op’

Volgens Jacob-Jan Paulus en zijn vrouw Marjolein uit Best onderscheidt Sesamstraat zich door dit educatieve element van de andere series die hun kinderen Rein (5) en Linde (3) kijken. ,,Je hebt toch het idee dat ze er ook iets van opsteken.” Rein en Linde genoten vooral van alle bekende liedjes. “Het was leuk dat het zo interactief is”, vertelt hun vader. ,,Ze hoeven niet stil te zitten en vooraf konden ze zich laten schminken.” Na de voorstelling is een meet & greet en kunnen de kinderen in de foyer op de foto. Ook Marlein (4) en Janouk Stoker (3) en Yoni Jochems (5) poseren tussen Bert en Ernie. Elk jaar neemt hun opa Meine Stoker, die Sesamstraat omschrijft als tijdloos, ze mee naar een kindervoorstelling in het Parktheater.