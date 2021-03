50 plussers aan het werk dankzij buddy: ‘Vergelijk het met een oude voetballer, vanuit de achterhoede komen de mooiste passes’

Begin deze maand was de kick-off van het derde traject. Een van de 45 deelnemers is Hans de Beule uit Eindhoven, 53 jaar en sinds 2019 op zoek naar werk. Hij heeft allerlei banen gehad, waaronder een eigen bedrijf, toen hij een zware burn-out kreeg. Hij is daar sterk uitgekomen, maar werk vinden is moeilijk, ook door corona. Leeftijd hoeft geen rol te spelen vindt De Beule. ,,Vergelijk het maar met voetballen. De oudere voetballers gaan steeds meer achter spelen. Daar hebben ze overzicht, overleggen beter en geven de mooiste passes.” Hij las in de krant over ‘Een buddy werkt’ en meldde zich aan. Nu is hij gekoppeld aan een buddy die bij Eindhoven Airport werkt. ,,Alles gaat via zoom. Je stelt je voor, zegt wat je wil en na deze digitale introductie wordt er in de databank een buddy gezocht die bij jou past en die jou gaat begeleiden.” De Beule wil het liefst iets met duurzaamheid doen, want daar ligt zijn expertise. ,,Er ligt al een vacature in het vizier, maar het is nog te vroeg om er iets over te zeggen”.