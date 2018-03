50Plus Eindhoven wint, OuderenAppèl verliest

EINDHOVEN - Het OuderenAppèl Eindhoven (OAE) heeft drie van zijn vijf raadszetels verloren, terwijl de nieuwe partij 50Plus met twee zetels in de raad is gekomen. Een zware nederlaag voor de Eindhovense partij.

Vier jaar geleden groeide het OAE juist van drie naar vijf zetels, mede dankzij het feit dat de partij een restzetel kreeg toebedeeld. ,,Het verlies is heel hard aangekomen. Maar ik zei vanochtend al tegen mijn mensen: ik worstel en kom boven", zegt OAE-lijsttrekker Dré Rennenberg. ,,We hebben pech gehad dat 50Plus in ons vaarwater is gekomen, tegen hun eerdere belofte in. Die twee zetels die zij hebben komen bij ons vandaan."

Maar als het OAE het gewoon goed had gedaan, had 50Plus toch geen kans gemaakt in Eindhoven? ,,Maar we hebben het ook gewoon goed gedaan", zegt Rennenberg. ,,Ik ben trots op de Stadsakkers in de stad. Mijn idee om Zorgwacht in Eindhoven in te zetten kreeg geen kans van het huidige college, maar ondertussen wordt Zorgwacht nu wel door de regering aangeprezen. En ik heb al jaren gewaarschuwd dat Eindhoven het zuiniger aan moet doen, dat ze het geld van de verkoop van NRE opzij moet zetten." Rennenberg zei een aantal jaren terug ook dat hij het stokje wilde overdragen aan een ander. Is hij niet te lang doorgegaan als aanvoerder van de partij? ,,Ik ben tachtig, ik heb een zenuwbeknelling in mijn rug. Maar dat betekent nog niet dat ik mijn tijd gehad heb. Ik heb al een opvolger, en als de zaak eenmaal in goede handen is zal ik de leiding overdragen. Aan Niek, onze nummer twee." Niek Rennenberg is de jongere broer van Dré Rennenberg.

Fantastisch resultaat

50Plus is uiteraard blij met haar twee zetels. ,,Dat is 200 procent winst, want we hadden niks. Voor een partij die voor het eerst aan de verkiezingen deelneemt, is dit een fantastisch resultaat", zegt lijsttrekker Ruud van Acquoij. Hij denkt dat de partij profiteert van het feit dat 50Plus landelijk goed scoort. ,,En we hebben een goede mix van kandidaten op de Eindhovense lijst, met kennis op het gebied van zorg, financiën en ondernemen."

Opvallend verschil tussen het OuderenAppèl en 50Plus is dat de eerste er de afgelopen tijd op hamerde dat de enorme tekorten op zorg en bijstand niet mogen leiden tot bezuinigingen op diezelfde zorg. 50Plus kiest een hardere lijn, in haar verkiezingsprogramma is 'intensieve controle en handhaving op zorgfinanciën en zorgtoewijzing' als speerpunt opgenomen. Die insteek kan ertoe leiden dat de partij meer kans maakt om aan te schuiven bij een nieuwe coalitie dan het OAE.