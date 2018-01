50Plus trekt ook in Eindhoven ten strijde tegen aflosboete

EINDHOVEN - De veelbesproken 'aflosboete' was al eerder het mikpunt van 50Plus . De partij trekt nu echt ten strijde tegen deze maatregel die veel huizenbezitters raakt. Woensdag was 50Plus-kopman Henk Krol in Eindhoven, om handtekeningen op te halen voor een referendum.

Even aarzelt Henk Krol, heel even maar. De vraag is of 50Plus in staat is voor 18 januari aanstaande 10.000 handtekeningen op te halen voor een referendum over het invoeren van de veelbesproken aflosboete. ,,Als ik ja zeg en het lukt niet, dan knopen de media me op. En als ik nee zeg, dan heb ik geen vertrouwen in deze actie. Dus het antwoord op deze vraag moet ik schuldig blijven."

Belastingvoordeel verdwijnt

Voorzitter Henk Krol van de Tweede-Kamerfractie van 50Plus is op deze stormachtige woensdag afgereisd naar winkelcentrum WoensXl in zijn eigen stad. Samen met leden van de lokale 50Plus-afdeling voert hij actie tegen invoering van wat de aflosboete is gaan heten. Kort gezegd komt die 'boete' hier op neer: het belastingvoordeel voor mensen die de hypotheek van hun huis hebben afgelost verdwijnt vanaf volgend jaar.

Krol wijst erop dat veel ouderen de dupe worden van die maatregel van het kabinet Rutte-III. ,,Maar niet alleen hen, deze ingreep treft ook mensen die nu hun huis aflossen, in de verwachting dat wanneer ze straks met pensioen gaan ze het wat ruimer hebben. En de eerste jaren is het nadeel inderdaad maar een paar tientjes per jaar. Maar dat nadeel loopt in de jaren daarna snel op."

Lijsttrekker Ruud van Acquoij van de Eindhovense 50Plus-afdeling kijkt zichtbaar tevreden toe als Krol vervolgens zo'n tien partijleden instructies geeft voor het ophalen van handtekeningen. ,,Niet vragen of u iets mag vragen, dat schrikt mensen af. Vraag of ze wel eens van de aflosboete gehoord hebben. Dan raak je in gesprek in met de mensen."

Besluit terugdraaien

,,Of een referendum over de aflosboete nog wel zin heeft nu het besluit al is genomen om het belastingvoordeel te schrappen?" Van Acquoij heeft het antwoord op die vraag paraat: ,,Met een referendum kan dat besluit worden teruggedraaid. Maar voordat een referendum kan worden gehouden, moeten er 300.000 handtekeningen worden opgehaald. En voordat die handtekeningen opgehaald kunnen worden, moet er eerst een inleidend verzoek worden ingediend. Daarvoor zijn 10.000 handtekeningen nodig. Die zijn we nu aan het ophalen."