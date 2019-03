50Plus wint strijd om oudere kiezer in Brabant

Dat was opmerkelijk, want in de kantlijn van deze Statenverkiezingen speelde zich een verwoede strijd om de gunst van de oudere kiezer af. Hoewel ouderenbeleid niet direct tot de kerntaken van de provincie behoort, dongen drie seniorenpartijen mee naar de 55 zetels in Provinciale Staten. Daarbij kreeg 50Plus in de maanden voor de verkiezingen een behoorlijke klap te verwerken. De zittende 50Plus-statenleden Wim van Overveld en Horst Oosterveer stapten over naar een van die concurrenten: Ouderen Appèl - Hart voor Brabant, ontsproten uit de Eindhovense partij van Dré Rennenberg. Ook Senioren Brabant, met Veldhovense wortels, mengde zich in de strijd.