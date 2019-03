50Plus zet busvervoer op politieke agenda in Eindhoven

Dat succes houdt vooralsnog niet over, was al de indruk van 50Plus. Vandaar dat de partij het onderwerp op de politieke agenda heeft laten zetten. Dinsdag discussiëren de gemeenteraadsleden daarom over het busvervoer. Eerder deze week bij toeval bekend geworden vervoerscijfers van Bravoflex in Eindhoven en ook in Helmond bevestigen die indruk.

Uit die cijfers van het Reizigersoverleg Brabant (ROB) blijkt dat in Eindhoven-Zuid, Waalre en Veldhoven dagelijks nu nog geen 10 mensen van Bravoflex gebruik maken terwijl op 175 man was gerekend. In Helmond, waar deze flexibele, op afroep beschikbare openbaar-vervoersvorm al eerder van start ging, ligt het aantal iets hoger met gemiddeld 100 mensen.

50Plus vindt in ieder geval dat er niks veranderd mag worden in de Eindhovense wijken Tivoli, Tongelre en Bennekel. Daar rijdt nu nog een reguliere lijnbus, maar busvervoerder Hermes wil ook daar Bravoflex wil invoeren. De partij pleit verder voor het herinvoeren van lijn 55. Het schrappen van die lijn door Hermes enkele jaren geleden heeft tot veel verzet geleid van de betrokken wijkbewoners.

Het onderwerp 'BravoFlex’ leeft vooralsnog niet echt onder de leden van de KBO-kring Eindhoven. De onbekendheid met het alternatief voor de ‘gewone bus’ in delen van Eindhoven, Veldhoven en Waalre, lijkt groot. Wat de redenen voor ouderen zouden kunnen zijn om BravoFlex te mijden, weet voorzitter Trudy van Helmond dan ook niet.