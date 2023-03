53 bomen gekapt door herinrichting Ruysdaelbaan

EINDHOVEN - Op de Ruysdaelbaan, Konijnenburglaan en Tenierslaan in stadsdeel Tongelre worden in totaal 53 bomen gekapt. Dat is nodig omdat de openbare ruimte het gebied aan groot onderhoud toe is en opnieuw wordt ingericht.

In totaal elf bomen met een slechte vitaliteit, achttien bomen met een matige vitaliteit en 25 gezonde bomen moeten het loodje leggen, het grootste deel is al gekapt. Ter compensatie plant de gemeente 67 nieuwe bomen en 25 heesters aan. Inmiddels zijn de meeste bomen gekapt, vier volgen in een later stadium omdat daar nesten in zitten. Een boom tenslotte waarvoor wel een kapvergunning was afgegeven, blijft gespaard omdat daarvoor het ontwerp iets is aangepast.

Smallere wegen, extra groen

In het gebied worden de bestaande klinkerwegen vervangen door asfalt vanwege het vele vrachtverkeer, alleen de parallelweg van de Ruysdaelbaan houdt wel de klinkerverharding. De Ruysdaelbaan, Willem van Konijnenburglaan en Tenierslaan worden smaller en de zijwegen van rechts krijgen voorrang. Doordat de wegen smaller worden ontstaat meer ruimte voor groen. Zo krijgen de Tenierslaan en Willem van Konijnenburglaan brede groenstroken en worden de plantsoenen aan de Ruysdaelbaan verbreed. Dat levert in totaal 5650 vierkante meter extra groen op.

Waterberging

Onder de grond wordt gescheiden riolering aangelegd voor schoon en vuil water. Het schoon water stroomt eerst naar de aan te leggen bovengrondse waterbergingen in de Ruysdaelbaan en Tenierslaan, daarna via het bestaande regenwaterriool naar de Dommel. De waterberging ontlast het bestaande rioolsysteem tijdens heftige regenval. Ook worden enkele lichtmasten vervangen en komt er energiezuinige ledverlichting.

Verwacht wordt dat de werkzaamheden in april 2024 klaar zijn, afhankelijk van onder meer het weer en onvoorziene omstandigheden. Om de omgeving zo goed mogelijk bereikbaar te houden, worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd. Die zijn terug te vinden via eindhoven.nl/ruysdaelbaan.

Bomenkap Parklaan

Ook op de Parklaan in Eindhoven zijn vorige week tientallen bomen gekapt. Na een telefoontje van klimaatburgemeester Judith Lammers kwamen gemeentelijke handhavers een kijkje nemen en legde het rooibedrijf het werk vervolgens stil. Voor de huisnummers 54 en 54a zijn door de gemeente kapvergunningen verleend voor in totaal vier bomen. Uitvoerder P&P Groenprojecten had geen vergunning bij zich.

Next Level Vastgoed, eigenaar van de percelen, gaat er vooralsnog van uit dat die op korte termijn hervat kunnen worden. De gemeente onderzoekt momenteel of er al dan niet een vergunning nodig was geweest.