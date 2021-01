55 relschoppers opgepakt, Jorritsma reageert vol afschuw: ‘Dit is een dikke middelvinger naar iedereen die probeert ons land gezond en veilig te houden’

De 55 mensen die werden opgepakt voldeden niet aan bevel of vordering of ze pleegden openlijk geweld. Het aantal relschoppers was veel groter dan dat. De politie is er vrij zeker van om op een later moment meer aanhoudingen te verrichten. Ze hebben veel beeldmateriaal in bezit. ,,Wij gaan maximaal gebruik maken van deze camerabeelden”, zo laat Districtschef Peter van Pelt van de politie in Eindhoven weten.



Er zijn geen agenten gewond geraakt. Of er onder de relschoppers of burgers gewonden zijn gevallen, is nog niet duidelijk volgens de politie.



Het OM laat weten dat de aangehouden verdachten kunnen rekenen op forse straffen. Persofficier Janine Kramer: “Deze groep was alleen maar uit op rellen. Dit heeft niets meer te maken met het uiten van je mening, maar dit is gewoon crimineel gedrag. Wij proberen zoveel mogelijk zaken op korte termijn af te handelen.” Ook wordt de gemaakte schade zoveel mogelijk verhaald op de relschoppers.