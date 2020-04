5G nu beschikbaar voor Vodafone-klanten in Eindhoven

EINDHOVEN - Vodafone biedt als eerste telecomaanbieder het nieuwe mobiele 5G-netwerk aan. Sinds dinsdagavond laat kunnen gebruikers in delen van Brabant, waaronder Eindhoven, online via 5G. Ondertussen dient aanstaande maandag nog een kort geding tegen de uitrol van het nieuwe netwerk.

Heel veel zullen klanten van Vodafone vandaag niet merken van de nieuwe technologie. De downloadsnelheid ligt vooralsnog gemiddeld zo’n 10 procent hoger dan bij het bestaande 4G-netwerk. Bovendien kunnen alleen de meest geavanceerde smartphones van de merken Samsung en Oppo het nieuwe signaal oppikken.

Toch markeert de uitrol een belangrijke stap in de ontwikkeling van telecomtechnologie. Uiteindelijk wordt het 5G-netwerk tien tot wel 100 keer sneller dan het huidige netwerk. 5G is bijvoorbeeld nodig om autonoom rijdend verkeer of operaties op afstand via een robotarm mogelijk te maken.

Op dit moment gebruikt Vodafone zijn bestaande 4G-frequenties ook voor 5G. Dat is de reden dat de snelheidswinst nu nog relatief beperkt is. Uiteindelijk gaan telecomaanbieders 5G over nieuwe, hogere, frequenties uitzenden. In juni wordt de eerste nieuwe frequentieband geveild.

Rechtszaak

Stop 5GNL ziet die veiling het liefst niet doorgaan. Die organisatie, mede opgericht door Martine Vriens uit Knegsel, vreest de elektromagnetische straling van 5G. Stop 5GNL spande een kort geding aan tegen de staat, dat aanstaande maandag dient in de rechtbank van Den Haag. Een eerdere zitting werd uitgesteld vanwege het coronavirus.

De rechtszaak was voor Vodafone geen reden te wachten met de uitrol van 5G, liet een woordvoerder dinsdag weten. ,,Wij zijn geen partij. We volgen het uiteraard wel, maar onze planning liep al vele jaren.” Ook de recente reeks van zeker 20 branden bij zendmasten waren geen aanleiding tot uitstel. Onder meer in Veldhoven, Nuenen en Liessel vlogen zendmasten in de fik. Het vermoeden bestaat dat die branden werden aangestoken door tegenstanders van 5G. Stop 5GNL liet eerder overigens al weten de branden af te keuren.

Waar het nieuwe netwerk precies in Brabant beschikbaar is, wist de woordvoerder van Vodafone dinsdag nog niet te zeggen. ,,Maar in Eindhoven is zeker dekking en in Helmond gedeeltelijk.” Vanaf vandaag kunnen klanten van Vodafone online kijken waar precies dekking is. Eind juli biedt Vodafone 5G aan in heel Nederland.

Al langer in Eindhoven