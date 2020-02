600 handtekeningen voor plan Cluselaan in Achtse Barrier Eindhoven

Buurt over ontvoerde Eindho­venaar: ’Die Range Rover was al een teken aan de wand’

20:00 EINDHOVEN - Het slachtoffer van de ontvoering in Eindhoven maandagavond hield zich bezig met verdovende middelen. Dat zegt een betrouwbare bron tegen het ED. Tijdens het rechercheonderzoek na de ontvoering trof de recherche illegale spullen aan in zijn woning aan de Harpstraat. De politie wil alleen kwijt dat de 33-jarige Eindhovenaar na zijn bevrijding is aangehouden voor ‘een ander strafbaar feit’.