62 koopwoningen in plan Vredeoord in Eindhoven

Drukte op Brabantse wegen door Pasen en ongelukken: flinke files rond Eindhoven

15:14 Het is druk op de Brabantse wegen. Het mooie weer en een lang paasweekend dat tevens het begin van de meivakantie vormt, zorgde al voor de nodige vertragingen. Ook verschillende ongelukken zorgen voor flinke vertragingen. In Brabant staat in totaal zo’n 200 kilometer file.