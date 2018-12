64 fietsers bekeurd na rijden in voetgangersgebied winkelcentrum Woensel in Eindhoven

Amerikaans gezin bestolen in Eindhoven: ‘We zijn tien jaar aan herinnerin­gen kwijt’

11:53 EINDHOVEN - De Amerikaanse Steve Rose was pas net in Nederland. Hij kwam met zijn zoons een bezoek brengen aan Eindhoven, omdat de jongste daar wil gaan studeren. Een leuke ontdekkingstocht door de stad was het idee, maar het liep al snel uit op een teleurstelling. ,,We kwamen terug in de parkeergarage en zagen dat de achterruit van de huurauto was ingeslagen. Onze spullen waren weg.”