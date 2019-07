7 miljoen van Brainport Regio Deal voor cultuur en sport in regio Eindhoven - Helmond

EINDHOVEN - 7 miljoen euro rijksgeld is beschikbaar uit de Brainport Regio Deal voor voorzieningen in de sectoren sport en cultuur in de regio Zuidoost-Brabant. Twee miljoen daarvan is apart gezet voor de samenwerkende zeven theaters (1,5 miljoen) en bibliotheken (vijf ton) in de regio.

De theaters in Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Valkenswaard en Bergeijk willen vooral de internationals in de regio beter bereiken, de bibliotheken onderzoeken of een gratis basisabonnement er in zit. De overige 5 miljoen euro worden eind dit jaar verdeeld over aanvragen die de gemeenten in de regio's Eindhoven, de Peel, de Kempen en A2-gemeenten in kunnen dienen.

In alle gevallen moeten de aanvragers eenzelfde bedrag bijleggen. Belangrijke andere voorwaarde: het moet gaan om samenwerkingsverbanden van meerdere gemeenten, instellingen en/of bedrijven die een blijvende voorziening organiseren, geen eenmalig evenement. Het Muziekgebouw, dat al jaren tekorten kent op de exploitatie, valt hier niet onder; daarvoor wordt een apart besluit genomen.

Volledig scherm Urban sports in Area51 op Strijp-S in Eindhoven. © Jean Pierre Reijnen

Volledig scherm Paul van Nunen is sinds een paar maanden de directeur van de stichting Brainport. © Jean Pierre Reijnen Het fonds wordt gevoed uit de Brainport Regio Deal die is gesloten met het rijk. Den Haag legt 130 miljoen in, de regio zelf 240 miljoen euro. Met dat geld worden drie thema's gesteund: (technische) innovaties, het aantrekken en behouden van talent en de voorzieningen in de regio. In dat kader was er al geld voor onder meer zwembad De Tongelreep, urban sports (Strijp-S en 't Schoot), de ontwikkeling van fotonica-techniek en de Eindhoven Engine, een samenwerkingsverband van bedrijven en onderwijsinstellingen.



,,In de samenwerking van Brainport werken we hard aan goed vestigingsklimaat en nieuwe innovaties. Die zijn nodig voor onze economie en de werkgelegenheid van heel veel mensen. Daarom is het ook belangrijk om te investeren in goede voorzieningen voor iedereen: voor internationale kenniswerkers, maar juist ook voor alle 800.000 inwoners van onze regio. Daar is deze regeling voor", zegt directeur Paul van Nuenen van Brainport Development dat de Regio Deal-gelden beheert. Het is nu aan de samenwerkende gemeenten om plannen in te dienen. Eind dit jaar wijst Brainport dan de gelden toe.

Volledig scherm De Kattendans in Bergeijk zou een Integraal Kindcentrum kunnen worden.

Het Parktheater en Pand P in Eindhoven, Speelhuis en Cacaofabriek in Helmond, De Schalm in Veldhoven, De Hofnar in Valkenswaard en De Kattendans in Bergeijk werken al samen. ,,We keken al naar mogelijkheden om samen te werken op het gebied van programmering, marketing, techniek, personeel, educatie en dergelijke. En nu komt dit voorbij", zegt directeur Jochem Otten van Speelhuis en Cacaofabriek.

Volledig scherm Directeur Jochem Otten. © FotoMeulenhof

,,Samen willen we vooral kijken hoe we met name internationals en jongeren beter kunnen bereiken. Bijvoorbeeld door meer internationale voorstellingen te programmeren, Nederlandse producties te vertalen of te ondertitelen, of één gezamenlijke site en app voor expats. Ook willen we zelf voorstellingen gaan produceren, met internationals en Nederlanders. Daarbij is ook plaats voor theaterinnovatie, waarbij we onderwijsinstellingen en bedrijven betrekken.” Zo wordt onder meer gedacht aan het online uitzenden van voorstellingen.

Laagdrempelig

De bibliotheken in de regio onderzoeken de mogelijkheid van een gratis basisabonnement, zegt directeur Albert Kivits van de openbare bibliotheek Eindhoven. ,,We willen voor een brede groep inwoners laagdrempelig toegankelijk zijn. Door een gratis abonnement willen we alle hindernissen wegnemen. We zien dat jongeren - dit tot 18 jaar gratis lid zijn - afhaken als ze moeten betalen. Veel expats zijn bijvoorbeeld ook gewend aan gratis bibliotheken.”

Volledig scherm De openbare bibliotheek in de Witte Dame aan de Emmasingel in Eindhoven. © Michel Theeuwen