7 miljoen van Brainportgelden voor voorzieningen in regio Zuidoost-Brabant

• Theater de Kattendans in Bergeijk, upgrade en herontwikkeling; bijdrage: 650.000 euro.



• Atletiek in de volle breedte in Reusel-De Mierden, 300.000 euro voor het verbeteren van de bestaande atletiekaccommodatie in Reusel om meer mensen aan het sporten te krijgen en kansen te creëren voor verschillende doelgroepen.



• Natuurgrenspark De Groote Heide in Heeze-Leende, Cranendonck, Valkenswaard, 500.000 euro voor de aanleg van natuurpoorten met nieuwe voorzieningen in en bij het natuurgebied om daarmee gebruik van het gebied te stimuleren en de herkenbaarheid en belevingswaarde van het gebied te vergroten.



• Sport & Vitaliteit van gemeenten Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard, 750.000 euro voor het aanleggen en upgraden van verschillende sportvoorzieningen voor onder meer hockeyvelden, padel en indoor sporten. Investeringen in upgrade van velden, banen en sporthallen. Hiermee creëren de gemeenten een inclusief sportklimaat in de regio.