72 uur radio vanaf de Markt in Eindhoven om speelgoed in te zamelen

,,Ik hoop dat jullie allemaal langskomen bij de studio om speelgoed in te leveren." Met die wens opent Bennie Aarts, het zoontje van één van de vaste presentatoren bij Radio JND, donderdagavond de marathonuitzending. Zijn idee om zijn oude speelgoed aan arme kindjes weg te geven, groeide de afgelopen vier jaar uit tot een grote regionale inzamelingsactie. Vorig jaar gingen drie volle vrachtwagens met honderden stuks speelgoed naar Stichting Speelcadeau, die speelgoed doneert aan gezinnen met een laag inkomen.

Door vergunningsproblemen in Best weken ze vorig jaar voor het eerst uit naar Eindhoven en stond hun glazen studio op het Stadhuisplein. Dit jaar wilde de radiozender graag een meer centrale plek. ,,De gemeente stelde zelf voor om op de Markt te staan", zegt dj Ruud van Velzen. Hij verwacht dat deze locatie nog meer aanloop en dus speelgoed oplevert. ,,Als je ziet wat we al teweeg brachten op het Stadhuisplein, moet dat nu helemaal goedkomen. Die nachtelijke uren zijn altijd zo voorbij."

Met nieuwe opzet iedereen 72 uur in touw

Toch kan dat dit jaar nog weleens tegenvallen. Waar ze vorig jaar in estafette 24 uur achter de knoppen stonden, is nu het hele team de volle 72 uur actief. ,,Vanwege een nieuwe opzet hebben we dit jaar iedereen hard nodig", zegt Van Velzen, die samen met Marcel Aarts en Danny Canters de marathonuitzending volmaakt. Zo is er dit jaar voor het eerst beeld bij de livestream en gaan twee reporters op pad voor straatinterviews en om bij winkeliers zoveel mogelijk items te verzamelen voor de veiling.

Hoe bereid je je voor op een drie dagen durende uitzending? Niet, zo blijkt. ,,We laten het gewoon over ons heen komen." Deels vullen ze de zendtijd met verzoekjes. Voor een donatie mag iedereen een plaatje aanvragen. En er treden artiesten op als Sander Kastelein, Django Wagner en Dennis Eijkemans, die een nummer over Eindhoven maakte. De dj's zijn elke nacht een aantal uur vrij, slapen doen ze in een mobiel vertrek achter de studio met twee bedden en een douche.