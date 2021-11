75-jarig jubileumfeest IJsclub Eindhoven valt in het water, alleen plaquette onthuld

Een feestje zonder franje, zo kun je het uitgeklede jubileumfeest van de IJsclub Eindhoven misschien het best omschrijven. Bij binnenkomst in het IJssportcentrum aan de Anton Coolenlaan lijkt het een zaterdag als alle andere. Geen slingers, ballonnen of andere aanwijzingen dat de Eindhovense schaatsclub dit weekend precies 75 jaar bestaat.

Meekijken via livestream

Van de ruim 650 leden zijn er hooguit 50. ,,Alleen de groep die nu toch al traint, is aanwezig”, vertelt voorzitter Willem Maris. De overige leden kunnen meekijken via een livestream naar de onthulling van het plaquette. ,,Het enige onderdeel van het oorspronkelijke programma dat doorgaat.”

De beslissing om het jubileumfeest op te schorten, namen ze op eigen houtje al voor het kabinet nieuwe maatregelen aankondigde. ,,We vinden het niet gepast om nu een feestje te vieren. Gelukkig dacht iedereen er zo over toen we met het bestuur samenkwamen in de wedstrijdtoren. Na vijf minuten waren we eruit.”

De wedstrijdtoren is ook de plek waar het nieuwe kunstwerk hangt. Ongeveer een jaar geleden kreeg beeldend kunstenaar Jan Bakermans de opdracht om een plaquette te maken voor de schaatsclub, waarvan hij zelf ook lid is. Daarbij twee voorwaarden: het clublogo moest erin terugkomen, net als de in onbruik geraakte Friese doorlopers.

75 schaatsen in kunstwerk

,,Precies 75 schaatsen zijn erin verwerkt”, vertelt Bakermans. In 18 banen, die verwijzen naar de verschillende disciplines - van het kunstschaatsen tot shorttrack. De schaatsers uit het clublogo die bovenop de houten schaatsjes zijn geplaatst, staan symbool voor de weg die jeugd aflegt. ,,De volwassen schaatser gaat de jeugd voor.” Ook de materiaalkeuze haakt hierop in. Van het hout in de hoek naar de ijzeren schaats(er) in het midden.

Veel leden leerden schaatsen op de houten doorlopers, weet erelid Dorus van der Boom (77) van de 35 jaar dat hij de jeugd lesgaf. Ook zelf rijdt hij nog zijn rondjes, wat hem het oudste actieve lid van de IJsclub EIndhoven maakt. ,,Daarom ben ik gevraagd om het kunstwerk te onthullen, samen met een van de jongste leden.”

Meteen na de onthulling maken de schaatsers zich alweer op voor hun training. Eigenlijk was het plan om vandaag met zoveel mogelijk Eindhovenaren 75 minuten samen te schaatsen. Daarna stond een feestprogramma gepland voor leden en genodigden. ,,Dit is vooral zuur voor de jubileumcommissie die hier bijna een jaar aan gewerkt heeft”, zegt Maris. Dus overwegen ze het later in te halen. ,,De draaiboeken hebben we al.”