75 miljoen euro voor ‘moleculaire lijm’ uit Eindhoven ter bestrijding van allerlei ziektes, zoals borstkanker

Hoe het kon gebeuren dat Davy Pröpper ineens zijn voetbal­schoe­nen aan de wilgen hangt

In de kracht van zijn leven glijdt Davy Pröpper op zijn knieën over het gras van het Philips Stadion, dat zaliger dan zalig glijdt tijdens een explosie van vreugde. Hij is helemaal uitzinnig, overmand door geluk. De doorgaans ingetogen Arnhemmer heeft PSV zojuist naar de achtste finales van de Champions League geschoten.

4 januari